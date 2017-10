%%%Serviceplan One hebt Neugeschäft bei Schmidbauer %%%

Der Mittelstands-Champion entscheidet sich für die Dialogspezialisten von Serviceplan (Bild: Schmidbauer)

Im Pitch des Münchner Schwerlastspezialisten Schmidbauer konnte sich Serviceplan One gegen drei weitere Agenturen durchsetzen. Der Marktführer in den Bereichen Krantechnik, Spezialtransporte und Montagen will seine Marke künftig stärker und trennschärfer positionieren und unter dem Claim "Die Kraft zur Lösung" eine neue Kommunikationsstrategie ausrollen. Geplant sind sowohl B2B- als auch B2C-Maßnahmen in Form von Mailings, Printanzeigen, Online-Werbemitteln und Messeaktivitäten, sowohl national als auch international.