%%%Sparkasse und Jung von Matt/Spree sorgen gegen Katerstimmung im Alter vor%%%



Mit einem flitzenden Opa machte die Sparkasse auf das Thema Altersvorsorge für junge Menschen aufmerksam (Foto: JvM)

Ein alter Mann lässt sich für ein paar Euro von Kumpels überreden, den Flitzer bei einem regionalen Fußballspiel zu machen. Der Film, der seinen Lauf zeigt, erzielte in den vergangenen Tagen mehr als 1,5 Millionen Views bei YouTube. Der Clip wurde zu einem Viralhit, den auch Medien wie bild.de, sport1 und 'Focus' aufgriffen und der es ins TV-Programm des RBB schaffte. Die Aktion ist der Auftakt einer Kampagne von der Sparkasse in Zusammenarbeit mit der Berlinee Agentur Jung von Matt/Spree. Die Botschaft: Besser vorsorgen als bis ins hohe Alter Geld von Kumpels mit komischen Aktionen zu verdienen.

Die neue Kommunikation beruht auf dem Insight, dass jüngere Menschen das Thema Altersvorsorge oft vor sich her schieben. So sorgt die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen aktuell nicht vor. Schließlich sei ja noch genug Zeit um sich darum zu kümmern, so die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Johannes Hicks, CD bei JvM/Spree, sagt: "Wie bereits beim Schuldeneintreiber für Kwitt wollen wir Maßstäbe durch die moderne Aussteuerung setzen. Dabei erreichen wir eine junge Zielgruppe, die sich so mit einem eigentlich lästigen Thema auseinandersetzen soll."

Die Kampagne findet in sozialen Netzwerken statt. Der Hashtag '#alteralteralter' soll zu weiteren Denkanstößen führen, die auf einer Website gebündelt zu sehen sind. Silke Lehm, Leiterin Marketing des Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., dazu: "Nur wer rechtzeitig an die Altersvorsorge denkt, kann später mal Dinge tun, die Spaß machen oder eben Dinge ablehnen, die keinen Spaß machen. Das zeigen wir auf humorvolle Art und regen so die jungen Erwachsenen zum Nachdenken an."