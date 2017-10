%%%GlücksSpirale vergibt Digital-Mandat an McCann Worldgroup %%%

Der Pitch um den Digital-Etat der GlücksSpirale, die federführend von der Staatlichen Lotterieverwaltung Bayern geleitet wird, ist entschieden. Als Sieger gehen die Agenturen der McCann Worldgroup – McCann und MRM McCann – hervor. Gemeinsam mit der in München ansässigen Lotterie soll die Produktnovellierung breiter kommuniziert und die Zielgruppe verjüngt werden. Das gewonnene Mandat umfasst das gesamte Online-, Plattform- und Social Media-Geschäft für die kommenden zwei Jahre. McCann Worldgroup wird den Kunden standortübergreifend betreuen.

Agenturseitig wurde der Pitch von Sebastian Hardieck, seit Juni Kreativchef der McCann Worldgroup, Niclas Wagner, Strategiechef McCann, und Andreas Brückner, Geschäftsführer McCann, durchgeführt. McCann Worldgroup brachte seine Lotteriekompetenz, die sie in der Betreuung des Kunden WestLotto bereits bewiesen hat, und auch seinen Social Newsroom, MRM McCann Live unter Leitung von Ben Butkuss, mit ein. Die Zusammenarbeit beginnt am 1. Januar 2018. Das klassische Geschäft verteidigte die Agentur Schaffhausen Communication, Hamburg. Der Digital-Etat wird federführend von McCann in Düsseldorf geleitet, MRM McCann Frankfurt wird sich beim Plattformgeschäft, mit dem Social Newsroom und seinem Maker Lab einbringen. Die beiden Agenturen betreuen außerdem Kunden wie Opel, L’Oréal Paris und Maybelline New York.

Die GlücksSpirale ist ein Produkt der 16 Lotterieunternehmen des Deutschen Lotto- und Totoblocks. Seit Gründung im Jahr 1970 lautet ihr Grundprinzip 'Glück für Spieler und soziale Einrichtungen', darunter der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Im Jahr 2016 wurden rund 51,6 Millionen Lose verkauft (2015: 50,2). Damit betrug der Spieleinsatz rund 241,7 Millionen Euro (2015: 239,4 Mio. Euro).