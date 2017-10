%%%C3 und Innogy wollen gemeinsamen Content-Dienstleister gründen%%%

Die Berliner Content Marketing-Agentur C3, die sich mehrheitlich in Händen des Münchner Medien-Konzerns Hubert Burda Media befindet, und der Essener Energie-Konzern Innogy planen ein Joint-Venture. Das ist einem Eintrag beim Bundeskartellamt in Bonn zu entnehmen. Die neue Gemeinschaftsfirma wird ihren Sitz voraussichtlich in Essen haben, denn C3 hat bereits Stellen-Angebote für den neuen Standort on air. Darüber berichtete kürzlich unsere Schwester-Site cpmonitor.de

Ein anderer großer Industrie-Konzern ebenfalls mit Sitz in Essen gründete übrigens auch eine Gemeinschaftsfirma im Bereich Kommunikation: thyssenkrupp. Der Stahl- und Technologie-Konzern hob zusammen mit der Agentur-Gruppe thjnk AG die Agentur bobby & Carl mit Sitz in Düsseldorf aus der Taufe.