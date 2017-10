%%%McDonalds: IPG-Tochter Huge gewinnt weltweiten Digtial-Design und UX Etat%%%

Die amerikanische Agentur Holding IPG gehört nun auch zum erlauchten Kreis der McDonalds -Werbe-Partner. Die IPG-Tochter Huge hat sich im Pitch um den globalen Etat für Digital-Design und User Experience (UX) durchgesetzt und eröffnet nun einen neues Büro in Chicago. Zusammen mit dem Digital-Team von McDonalds wird das Huge-Team an strategischen und kreativen Elementen arbeiten, um das digitale Erlebnis der McDonalds-Kunden zu verbessern. Diese Arbeiten umfassen die Bereiche Web Design sowie Interface in Apps und In-Store Elemente.Im August 2016 gewann Omnicom den weltweiten Kreativ-Etat von McDonalds und löste die Publicis-Tochter Leo Burnett ab, die den Fast-Food-Konzern 35 Jahre lang betreute. Im November 2016 startete Omnicom die neue Tochter " We Are Unlimited " in Chicago als Customized-Shop für die Fast Food Kette. Und im August 2017 engagierte McDonalds das Service-Duo Publicis.Sapient und Capgemini für digitale Transformation Laut Kantar Media investierte McDonalds 2016 rund 664 Millionen Euro (786 Millionen US-Dollar) für Paid-Media in den USA. Im ersten Quartal 2017 lgen die Ausgaben für Paid-Media des Fast-Food-Giganten bei rund 165 Millionen (196 Millionen US-Dollar). Globale Zahlen liegen nicht vor.