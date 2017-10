%%%D&AD Impact Awards: Deutsche Agenturen gewinnen 2 White Pencil, 4 Graphite Pencil und 7 Wood Pencil %%%

Seit 2016 vergeben die D&AD Awards den "D&AD Imapct Award" für Arbeiten, die Einfluss auf die reelle Welt haben. Bei den D&AD Impact Awards 2017 wurden insgesamt 98 Pencil vergeben, davon drei Black Pencil, 13 White Pencil, 26 Graphite Pencil und 56 Wood Pencil. Unter den 98 Gewinnern sind auch elf Arbeiten aus Deutschland sowie eine aus der Schweiz. Serviceplan bekommt zwei White Pencil, vier Graphite Pencil und zwei Wood Pencil. Für die Arbeit „DOT. The first Braille Smartwatch“ gibt es einen White Pencil in Communications & Interaction sowie zwei Graphite Pencil in Health & Wellness und Industry Evolution. Die Smartwatch ist eine Coop-Arbeit mit dem Serviceplan-Büro in Südkorea. Den zweiten White Pencil gibt es für „WhatsGerman“ – eine Zusammenarbeit mit der Schwester Plan.Net in Educations. Die Arbeit bekommt zusätzlich einen Wood Pencil in Communications & Interaction. Für „The Truth Unveiled“ gibt es Graphite in Health & Wellness sowie Wood in Diversity & Equality. Serviceplan gewinnt außerdem einen Graphite Pencil in Civic Engagement für „Life Time Clock“. Ogilvy Germany wird mit zwei Wood Pencil für „Mein Kampf – against racsim“ in Education und Diveristy & Equality ausgezeichnet. Und die Berliner Agentur Heimat erhält einen Wood Pencil für „Art Beats Hate“ für Legacy Berlin in Education.Zudem gab es einen White Pencil für die Schweizer Agentur Freundliche Grüsse für die Public Eye-Arbeit „Return to Sender“ in Enviromental Sustainability. Alle Pencil-Gewinner der D&AD Impact Awards finden Sie hier