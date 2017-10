%%%Berger Baader Hermes inszeniert neue Gothaer Imagekampagne%%%

Die Gothaer Versicherung geht heute mit einer neuen integrierten Imagekampagne live. "Leben ist Gemeinschaft" ist die Leitidee, unter der das in Köln ansässige Unternehmen seine Marke im kommenden Jahr neu positionieren will. Die Gothaer ist mit 4,1 Millionen Versicherten eine der größten deutschen Versicherungen und bedient alle Sparten.





Die kreative Leitidee wurde von der Münchner Agentur Berger Baader Hermes (BBH) in einem emotionalen Spot übersetzt, der den Ausgangspunkt für ein umfassendes Maßnahmenpaket bildet. Im Film erzählt eine Mutter ihrem ungeborenem Kind anhand einer Lebensreise, wie bedeutend und allgegenwärtig Gemeinschaft im Leben ist: "Du wirst Momente haben, in denen dich das 'Wir' trägt. Und es werden deine Hände sein, die helfen, andere zu tragen". Die Botschaft am Ende: "Entdecke die Kraft der Gemeinschaft."





Neben TV-Werbung werden Filme in verschiedenen Formaten online und auf Social Media-Kanälen wie Facebook, Youtube und Instagram platziert. Wie schon in der letzten Kampagne unter dem Hashtag '#deinMoment' (ebenfalls BBH) setzt die Gothaer erneut den Fokus auf junge Zielgruppen zwischen 20 und 35 Jahren. In die Maßnahmen werden auch Influencer wie das Zwillingspaar Valentina und Cheyenne Pahde, bekannt aus den RTL-Vorabendserien 'GZSZ' und 'Alles, was zählt', eingebunden. Als Landingpage dient ein Kampagnenblog , der in verschiedenen redaktionellen Beiträgen das Thema "Leben ist Gemeinschaft" beleuchtet. Die Mediaplanung liegt in der Verantwortung von Mediacom, Düsseldorf.





"Auch eine Versicherung ist eine Gemeinschaft. Viele leisten einen kleinen Beitrag, damit geholfen werden kann, wenn einer aus der Gemeinschaft einmal in Not gerät", erklärt Oliver Brüß, Vorstand Vertrieb und Marketing. "Die Gothaer als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit wurde vor fast 200 Jahren genau auf diese Gemeinschaftsidee hin gegründet. Diesen Gedanken wollen wir noch stärker in der öffentlichen Wahrnehmung mit der Marke Gothaer verbinden."





Mit BBH arbeitet die Gothaer seit 2016 projektweise zusammen - u.a. bei der Einführung des neuen Produkts GewerbeProtect (siehe nb-Meldung ). Parallel hat sich der Versicherungskonzern auf die Suche nach einer kreativen Leadagentur gemacht ( new business berichtete ).





Bei BBH steht neben der Gothaer auch die Union Krankenversicherung auf der Kundenliste. Zudem arbeiten die Münchner Kreativen für Rodenstock, die Hypovereinsbank, Granini u. a.