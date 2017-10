%%%Internationales DDB-Team kreiert Launch-Kampagne für neuen VW Polo %%%

Knapp zwei Wochen nach der IAA startet der Volkswagen-Konzern die Launch-Kampagne für seinen neuen VW Polo . Unter dem Claim "Für eine Welt voller Abenteuer" kreierte DDB eine integrierte Kampagne, die vor allem die neuen Sicherheitsfeatures des Modells in den Vordergrund stellt. Im Mittelpunkt steht ein emotionaler Spot mit einer anrührenden Vater-Sohn-Geschichte, die das Abenteuer des Erwachsenwerdens aus "mobiler" Perspektive erzählt. Neben dem TVC beinhaltet die Kampagne unter anderem Pre-Rolls und Social Media-Maßnahmen, Verkaufsliteratur, Webspecials, Print-Anzeigenmotive und mehrere Online-Filme.





Erstellt wurde sie in einem neuen, agilen Agenturkonstrukt aus mehreren DDB-Teams der Standorte Hamburg, Berlin und London unter der Leitung von Global Business Director Toby Pschorr. Der Spot wurde produziert von Anorak , Berlin; Regie führte Gary Freedman. Der Soundtrack 'Lonely Boy' stammt von 'The Black Keys'. Den medialen Rollout in über 30 Märkten betreut phd aus dem Omnicom-Network.





DDB in Deutschland betreut an den Standorten in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wolfsburg Kunden wie die Deutsche Telekom, Lufthansa, Tchibo, Sony, Henkel und Ikea. Die Agenturgruppe ist ebenfalls Teil der Omnicom-Holding.