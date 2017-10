%%%MAX Award: Publicis Pixelpark wird Agentur des Jahres %%%

V.l.n.r.: Moderator Alexander Mazza, DDV-Präsident Patrick Tapp, Marieke Sauerland, Matthias Berndt, Georg Scharl, David Zinserling, Niklas Knabe, Michael Koch von gkk DialogGroup und Dr. Dirk Görtz vom Hauptsonsor der Deutschen Post AG (Bild: ddv)

Drei Mal Gold plus ein Junior Award: Publicis Pixelpark räumte mit den Cases 'Zeiss IOL Universe', '#AwesomeMakesMeSick' und 'ReDogs' beim MAX Award kräftig ab und heimste dafür on top den Titel "Agentur des Jahres" ein. Die Arbeit 'Project Restart' von Scholz & Friends für den Auftraggeber innogy wurde ebenfalls mit Gold ausgezeichnet und gleichzeitig als „Best in Show“ gekürt.