%%%AB InBev: Globaler Media-Pitch ist entschieden%%%

Der weltweit führende Brauerei-Konzern AB InBev mit juristischen Headquarter in Brüssel hat seinen globalen Media-Etat an Media-Agenturen der vier Holding-Companies Dentsu Aegis Publicis und Omnicom vergeben. Die britisch-japanische Holding Dentsu Aegis sahnte dabei den größten Teil des Kuchens ab.Die Dentsu-Tochter Vizeum luchst der WPP-Tochter MediaCom den prestigeträchtigen US-Etat ab. Die WPP-Tochter war seit 2014 für Media-Einkauf und Planung des Brau-Riesen verantwortlich. Neben dem US-Account gewinnt Dentsu zudem die Media-Etats für die Regionen Europa, Afrika und Kanada.MediaCom bleibt Media-Agentur in Mexiko und wird zusätzlich für Zentral-Amerika mit den Ländern Honduras und El Salvador sowie Südamerika mit den Ländern Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay und Chile die Aufgaben für Media-Einkauf und -Planung wahrnehmen.Für China, Südkorea und Japan bleibt Publicis-Tochter Spark als Media-Agentur in Amt und Würden. Spark wird außerdem Media-Agentur für Kolumbien, Peru und Ecuador. Die Omnicom-Tochter PHD wird neue Media-Agentur für Australien, Indien und Vietnam.Laut Ad Age-Datacenter investierte AB InBev 2016 allein in den USA rund 1,9 Milliarden Dollar in die die Kommunikations-Aktivitäten. Damit war der Brau-Gigant der 19-größte Werbe-Investor in den USA. Das weltweite Media-Budget soll sich 2015 auf 4,8 Milliarden US-Dollar belaufen haben. Auf Basis dieses Volumen war AB Inbev die Nummer acht im Ranking der größten Werbungtriebenden der Welt.AB InBev startete den Media-Pitch im März 2017 (siehe Meldung ).Den Pitch leitete Inhouse vom globalen Marketing-Team. Die Consulting-Company MediaLink und der Media-Auditor Mediapath begleiteten den Pitch als externe Berater.Aus dem deutschen Markt gehören unter anderem Marken wie Beck's, Franziskaner, Hasseröder, Löwenbräu und Spaten zum AB Inbev-Imperium. Aufgrund der Übernahme des Bier-Konzerns SABMiller für beachtliche 103 Milliarden Dollar soll sich AB Inbev von einigen Marken (genannt werden Diebels und Hasseröder) trennen.