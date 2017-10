%%%Fleetmark & Weissensee expandiert nach Hamburg%%%

Die Textagentur Fleetmark + Weissensee (F+W) gründet ein neues Office in Hamburg - neben dem Hauptsitz in Bremen und Berlin der dritte Standort des Unternehmens. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit Großagenturen auszubauen. Dafür holte F+W-Geschäftsführer Dr. Friedwart Maria Rudel einen Kreativen mit Netzwerk-Erfahrung und guten Kontakten in die Agenturszene an Bord: Markus Kraatz übernimmt die Leitung des Hamburger Büros. Der 51-Jährige arbeitet seit 20 Jahren als Werbetexter und Creative Director für nationale und internationale Werbeagenturen. Zu seinen Stationen gehören u.a. BBDO, Proximity, Interone, Publicis und Wunderman/Y&R. Kraatz hat im Lauf seiner Karriere zahlreiche Awards im In- und Ausland gewonnen - unter anderem Cannes, ADC, Echo und DDP – und ist Jury-Mitglied beim Echo und Caples Award.