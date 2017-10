%%%Quirin Privatbank und Brandpunkt werben mit Ulrich Tukur %%%



Der Schauspieler Ulrich Tukur stellt für die Quirin Privatbank Zukunftsfragen (Foto: Quirin Privatbank)

Der Schauspieler Ulrich Tukur ist das Gesicht einer neuen Kampagne der Quirin Privatbank in Berlin, die heute startet. Tukur ist damit erstmals überhaupt als Testimonial in einem Werbefilm zu sehen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen zunächst drei Filme, in denen sich Tukur in verschiedenen Situationen Fragen zu seiner finanziellen Zukunft stellt. Die Filme wurden von der Filmproduktion Jo!Schmid und dem Regisseur Martin Schmid in Zusammenarbeit mit der Bank und Interim Marketing Director Matthias Meusel entwickelt und umgesetzt. Für weitere Bestandteile der Kampagne arbeitet die Bank mit der Agentur Brandpunkt zusammen. Die Media-Aussteuerung erfolgt unter anderem programmatisch.

Der Schauspieler steht in den Filmen stellvertretend für Menschen, die sich Sorgen um ihr Geld und die Zukunft machen und nach Antworten suchen. Tukurs Fragen sollen dazu anregen, sich mit Themen zur eigenen Geldanlage auseinanderzusetzen – zunächst im Zwiegespräch mit sich selbst, später dann im Dialog mit der Quirin Privatbank. Die Quirin Privatbank will mit der Kampagne zu einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung rund um die Themen Geldanlage, Vermögensaufbau und Banken einladen und ihr Geschäftsmodell der unabhängigen und provisionsfreien Beratung bekannter machen.

Matthias Meusel, Interim Marketing Director der Quirin Privatbank, sagt: "Mit der Kampagne wollen wir ein neues Bewusstsein auslösen: Die Leute sollen anfangen, konventionelle Banken und Finanzberater, die ihren Kunden vor allem Anlageprodukte verkaufen, an denen sie selbst verdienen, kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig möchten wir ein Gesprächsangebot machen, das unverkrampft ist. Als Bank treten wir bei alldem zunächst bewusst in den Hintergrund. Denn wir wollen keine vorgefertigten Antworten formulieren, sondern sind ehrlich gespannt auf den Dialog mit den Menschen." In der Kampagne werde die neue Markenhaltung mit einer starken Lead-Orientierung verbunden. Brand und Performance schließen sich nicht aus. Es gehe vielmehr um eine moderne und sinnvolle Kombination beider Bereiche. Deshalb kommen unter anderem kurze 10-Sekunden-Spots zum Einsatz. Weitere Filme sollen folgen.

Meusel ist seit August bei der Quirin Privatbank tätig. Zuvor arbeitete er drei Jahre bei Grey Berlin, zuletzt als Managing Director. Mehr über Meusels Wechsel auf die Kundenseite lesen Interessierte hier.