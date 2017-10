%%%Manufactum gibt Digital-Etat an Performance Media %%%

Das Handelsunternehmen Manufactum hat sich im Pitch um die Betreuung seines Digitalmarketing-Etats für Performance Media entschieden. Die Hamburger Agentur verantwortet ab sofort die Bereiche Digital Display, Social Advertising und Retargeting bei Brand- und Performance-Kampagnen.Manufactum hat seit dem vergangenen Jahr intensiv an seinem Markenprofil gearbeitet. Mit dem Team von BBDO Düsseldorf, das im Herbst 2016 den Kreativetat gewonnen hatte ( hier mehr dazu ), brachte das zur Otto Group gehörende Handelshaus erstmalig eine Imagekampagne on air. Zudem ließ Manufactum im Frühjahr von der Frankfurter Designagentur Heine Lenz Zizka sein Logo auffrischen.

Nun steht u.a. die Neukundengewinnung auf der Agenda. Eine digitale Launch-Kampagne gibt den Startschuss für die weiterführenden crossmedialen Maßnahmen. Ziel von Manufactum ist es, online zu wachsen und die Zahl neuer Kunden durch zielgruppenbasierte Programmatic-Display-Kampagnen sowie Social Advertising zu steigern. Die zugrundeliegende User-basierte Kampagnensteuerung entwickelte Performance Media individuell für Manufactum.



"Der Online-Versandhandel hat für uns seit unserem Einstieg in 2000 kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Wir arbeiten verstärkt daran, unsere analogen Stärken in die digitalen Kanäle zu übertragen und die Marke Manufactum für unsere Kunden auch online erlebbar zu machen. Mit Performance Media haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei optimal unterstützt", sagt Max Heimann, Geschäftsführer von Manufactum.Performance Media hatte zuletzt den Etat des Online-Fahrzeughandels mobile.de gewonnen (siehe unsere Meldung ).