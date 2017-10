%%%Otto Group gibt Media-Geschäft von Otto und Bonprix an MEC%%%

Die Otto Group in Hamburg hat die Media-Mandate für die Marken Otto und Bonprix an die ortsansässige GroupM-Tochter MEC vergeben. In dem vorangegangenen Pitch soll es unseren Informationen zufolge nicht um die einzelnen Etats, sondern um beide als ein Gesamtauftrag gegangen sein.

Die Überprüfung wurde im Sommer nach einem nicht zyklischen Turnus gestartet. Die Aufgaben sollen unter anderem Print-, TV- und Online-Schaltungen umfassen. Die Mandate von Otto und Bonprix lagen zuvor rund 18 Jahre lang bei pilot beziehungsweise Mediaplus. MEC startet mit der Betreuung von Otto und Bonprix am 1. Januar 2018. Ein Kommentar von der Otto Group ist dazu nicht zu bekommen. Eine offizielle Verlautbarung sei für die kommenden Wochen geplant.