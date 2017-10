%%%Audi startet globale Kampagne für den e-tron in Norwegen%%%

Der Autohersteller Audi AG mit Stammsitz in Ingolstadt hat seine weltweite Kampagne für den e-tron in Norwegen gestartet, dem ersten Land, in dem Konsumenten das Elektro-Auto vorbestellen können.In Zusammenarbeit mit der schwedischen Künsterin Anne-Li Karlsson realisierte die norwegische Kreativ-Agentur POL einen einmüntigen Werbe-Spot, in dem Karlsson mit Hilfe von Stiften, die Tinte mit Elektrizität haben, eine Stadt zeichnet. Ein e-trin 3D-Model fährt durch die gezeichnete Stadt und nimmt Zuschauer mit auf die Straßen der Zukunft. Der Spot wird im TV und auf Online Video Networks zu sehen sein.Beim globalen Roll-out arbeitet Audi mitverschiedenen Agenturen zusammnen. Ob die Idee aus Norwegen auch in anderen Ländern genutzt, wird ist derzeit nicht bekannt.