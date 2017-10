%%%Havas Group launcht neue Agentur in Australien %%%

Die französische Werbe-Holding Havas Group hat in Australien eine neue Werbe-Agentur gestartet. Die Agenturen Host und Havas Sydney werden zu Host/Havas verschmolzen und werden Teil des Havas-Villages in Syndey. Die Havas Group verfolgt damit seine Strategie, Agenturen an einem Standort zu dem sogenannten Havas Village zusammenzufassen. Die neue Agentur hat rund 220 Mitarbeiter, davon rund 100 im Bereich Digital. Die Schwester-Agenturen Red Agency und Havas Media sind ebenfalls im Havas Village in Sydney präsent.Host-CEO Laura Aldington wird neue CEO von Host/Havas und soll Dan Smith, derzeit Managing Director von Havas Sydney in seiner neuen Rolle als MD von Host/Havas unterstützen. Das Führungsteam der neuen Agentur wird durch weitere Personalien von Havas Sydney und Host ergänzt. Nicht jedoch von Anthony Gregorio, Group CEO von Havas, der die Agentur-Gruppe nach 15 Jahren verlässt.