%%%D&B Interactive wechselt Beratungs-Geschäftsführer aus%%%

D&B Interactive in Frankfurt, die Digital-Tochter von Damm & Bierbaum, hat seit dem 1. Oktober mit Martin Hirschauer einen neuen Geschäftsführer. Der Diplom-Medienwirt folgt auf Carsten Prüser, der die Agentur nach sechs Jahren verlassen hat, und wird das 20-köpfige Team gemeinsam mit dem bisherigen Kreationschef Christoph Mayer leiten.

Hirschauer hat seine digitale Marketingexpertise sowohl auf Kunden- als auch Agenturseite erworben. So war er bei der müller media & service AG in Zürich Digitalstratege auf Kundenseite (Molkerei Alois Müller) und zuletzt bei der Bank-now AG (Credit Suisse Gruppe) mitverantwortlich für die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte des Unternehmens. Zudem arbeitete er bei Scholz & Volkmer, Ogilvy One und UDG United Digital Group für nationale und internationale Kunden wie Coca-Cola, Porsche, IBM, Nestlè Nutrition und A1 Telekom Austria. Außerdem war er langjähriger Dozent an der Fresenius Fachhochschule in Idstein.

“Wir haben mit Martin Hirschauer einen inspirierenden Impulsgeber gefunden, um D&B Interactive noch weiter erfolgreich zu entwickeln. Wir sind sicher, dass er gemeinsam mit Christoph Mayer den Wachstumskurs unserer Digitalagentur fortsetzen und im Rahmen der Agenturgruppe Damm & Bierbaum unser kanalübergreifendes Portfolio ausbauen wird.”, so Philipp Bierbaum, geschäftsführender Gesellschafter Damm & Bierbaum.

Die Damm & Bierbaum Gruppe sieht sich als Frankfurts größte inhabergeführte Kommunikations- und Markenagentur. 70 Mitarbeiter arbeiten u.a. für Bayer, Birkenstock Käserei, Bosch (Buderus), DZ Bank, Fraport AG, Frankfurter Neue Presse, GLS, Hassia Gruppe, Kulzer und Schwälbchen.