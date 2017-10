%%%Vodafone verbreitet Zukunftsoptimismus in 36 Ländern%%%



Serpil Timuray, Vodafone Group Chief Commercial Operations und Strategy Officer, stellt das neue Logo und den neuen Slogan von Vodafone vor (Foto: Vodafone)

Die Vodafone Gruppe mit hiesigem Sitz in Düsseldorf entwickelt ihre Marke global weiter. Die neue Markenstrategie soll die Überzeugung von Vodafone unterstreichen, dass neue Technologien und digitale Services in den kommenden Jahren die Welt positiv verändern und die individuelle Lebensqualität verbessern werden. Dafür passt Vodafone Markenpositionierung, -slogan und -gesamtauftritt am 6. Oktober in 36 Ländern an. Es sind die ersten Änderungen an der Marke seit der Einführung des 'Power to you'-Claims im Jahr 2009. Neu hinzu kommt in diesem Zuge der Slogan 'The future is exciting. Ready?'.

Den Start der Umpositionierung markiert der Spot 'Hello'. Agenturpartner für den Relaunch und Film ist ein funktionsübergreifendes Team von WPP. 'Hello' ist ab dem 7. Oktober zur Prime Time im TV zu sehen. Hierzulande nimmt Jung von Matt Anpassungen vor. Die Schaltung übernimmt MEC. Der 60 Sekunden lange Spot wurde von Ridley Scott Associates unter der Regie von Caspar Balslev produziert. Die Markenpositionierung und neue Kampagne wurde von Santo London entwickelt.

Die visuelle Identität wurde von einem Designteam bei Brand Union unter Leitung von Creative Director Adam Johnson gestaltet. Zum Einsatz kommt ein stilisiertes Anführungszeichen-Logo. Laut Vodafone ist es die größte Änderung seit der Einführung des Logos im Jahr 1998. Künftig erscheint das Logo in einem 2D-Design anstelle des bisherigen skeuomorphischen 3D-Ansatzes.

"Wir glauben, dass es gute Gründe dafür gibt, optimistisch in die Zukunft zu blicken", so Vodafone Group Chief Commercial Operations und Strategy Officer Serpil Timuray. "Wissenschaft und Technik haben unsere Gesellschaft mit ihren Innovationen in den letzten Jahren positiv verändert. Vodafone engagiert sich seit langem dafür, Hunderten von Millionen von Menschen auf der Welt Zugang zu diesen neuen Technologien zu bieten – um damit ihre Arbeitsbedingungen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Unsere neue Markenpositionierung soll diese Mission unterstreichen: Wir wollen den Menschen helfen, sich auf die neuen Trends einzustellen, die die Welt verändern – und die ihr Leben verbessern werden."

Vodafone Deutschland trieb im vergangenen Jahr gemeinsam mit Jung von Matt die Positionierung als Gigabit Company voran. Der hiesige Ableger des Telekommunikationskonzerns ist die größte Landesgesellschaft der Gruppe. Der Konzern betreibt eigene Mobilfunknetze in 26 Ländern und unterhält Partnernetze in weiteren 49 Nationen. In 17 Ländern betreibt die Gruppe eigene Festnetz-Infrastrukturen. Vodafone hat weltweit rund 523,5 Millionen Mobilfunk- und 18,5 Millionen Festnetz-Kunden.