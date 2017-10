%%%LIA 2017: Schon 34 Shortlist-Plätze für Deutschland %%%





Die London International Awards (LIA) haben die Kandidaten der ersten Shortlist-Evaluation für die LIA 2017 bekannt gegeben. Sieben der neunzehn Kategorien sind bereits bewertet worden, die restlichen zwölf werden bis zum 9. Oktober 2017 folgen. Insgesamt 315 Arbeiten aus 31 Ländern schafften es bisher auf die Shortlist. Darunter befinden sich auch 34 deutsche Finalisten. Scholz & Friends ist bisher mit zehn Nomierungen die deutsche Agentur mit den meisten Nominierungen, gefolgt von Cheil (5) und Heimat (4). Gleich sieben der zehn Nominierungen holte Scholz & Friends für die "Newspaper Stack"-Kampagne für den Kunden Tagesspiel – dreimal in Poster und viermal in Print. Zwei weitere Nominierungen gibt in der Kategorie Production & Postproduction für die Kunden Montblanc und Opel). Eine weitere Opel-Arbeit ist in der Kategorie Music & Sound auf Medaillen-Kurs.Cheil Germany bekam alle fünf Shortlistplätze für den Kunden 3M in Billboards mit der Kampagnen-Serie "Hey Macarena", "Barbie Girl" und "Karma Chameleon". Heimat ist als einzige deutsche Agentur in der Kategorie Ambient nominiert mit der Kampagne Art Beats Hate. Weitere Finalist-Plätze für die Berliner Agentur gab es für die Kampagne Das Handwerk in Music & Sound, für den Kunden Otto in Production & Postproduction und für den Kunden Hornbach ebenfalls in Production & Postproduction.Je drei Shortlist-Plätze konnten sich die Agenturen Grabarz & Partner DDB und Serviceplan sichern. Grabarz & Partner ist zweimal für die VW-Arbeit "Laughing Horses" in Music & Sound und Production & Postproduction nominiert, sowie für IKEA in Billboard. Ogilvy ist drei Mal in der Kategorie Poster für Amnesty International auf Medaillen-Kurs. Das Berliner Büro von DDB geht mit drei VW-Kampagne "Last Parking Position" in Poster und Print ins Rennen um eine LIA-Statue. Und Serviceplan ist dreimal für Strellson in Production & Postproduction als Finalist dabei.Weitere deutsche Vertreter auf der LIA-Shortlist 2017 sind:

Mehr Details finden Sie bei der Schwester-Publikation redbox.de. Alle bisher nominierten Arbeiten gibt es hier. Die LIA-Gewinner werden am 1. November 2017 verkündet.