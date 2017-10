%%%AKQA eröffnet Standort in Göteborg%%%

Die WPP -Tochter AKQA eröffnet ihren weltweit 21. Standort im schwedischen Göteborg, um von dort aus den Top-Kunden Volvo zu betreuen. Chef des neuen Büros in Göteborg wird Ron Peterson, zuletzt Managing Director bei AKQA Schweden, und zugleich für den Volvo-Etat verantwortlich. Ron Petersen kam 2012 von TBWA/Worldwide zu AKQA.Am neuen Standort, der direkt in den Docksides am Fluss Gothia im Stadtteil Lindholmen liegt, werden rund 50 Beschäftigte für internationale Kunden wie Volvo arbeiten. Das neue Büro ist als Open-Floor-Studio konzipiert und sorgt mit seiner Architektur schon jetzt für Aufsehen in der Werbe-Szene. In Deutschland ist die WPP-Tochter mit einem Office in Berlin präsent.