Amorelie und Lukas Lindemann Rosinski bewerben Adventskalender ohne Schokolade



Amorelie bietet in diesem Jahr zwei Varianten seines Adventskalenders an (Foto: Amorelie)

Frei nach dem Trude Herr Song 'Ich will keine Schokolade' startet der Online-Erotikhändler Amorelie eine neue TV-Kampagne, um seine Adventskalender zu bewerben. Hinter den 24 Türchen verbergen sich allerdings keine Schokoladen-Täfelchen, sondern Produkte des Berliner Unternehmens. Der Launch der fünften Auflage des Kalenders wird von Spots in zehn und 18 Sekunden Länge begleitet, die auf Sendern der ProSiebenSat.1 Gruppe zu sehen sind. Die Kreation lag bei der Hamburger Agentur Lukas Lindemann Rosinski. Die Produktion übernahm One, Two, Steve Productions in Berlin.

Der Amorelie Adventskalender ist dieses Jahr erstmals in zwei Varianten erhältlich: als Signature-Produkt, dem Amorelie Adventskalender Classic, und als luxuriöse Premium-Version mit mehr Toys und Überraschungen. Jedem Kalender liegt ein Adventskalendermagazin bei. Auf über 30 Seiten gibt es Informationen zu den Produkten des Kalenders, Interviews mit Sex-Bloggern, Ideen für Date-Nights und Tipps zur Verbesserung des Liebeslebens. Darüber hinaus bietet eine begleitende App mehr Anregungen für ein abwechslungs-reiches Liebesleben. Jeden Tag gibt es Tipps und mit Aufgaben kann die eigene Sexualität erforscht werden. Die Adventskalender-App ist ab Ende November kostenlos für iOS und Android im Play- sowie im App-Store erhältlich.