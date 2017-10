%%%Cars 3: Duracell inszeniert Werbespot mit Disney Pixar%%%



Duracell und Disney Pixar setzen in einem TV-Spot auf ihre Testimonials (Foto: Duracell)

Zum Start des Kinofilms 'Cars 3: Evolution' in der vergangenen Woche haben der Batteriehersteller Duracell und das Computeranimationsstudio Disney Pixar den Werbespot 'Lightning McQueen's Comeback' entwickelt. In dem Clip überprüft der Duracell-Hase den Batteriestand des Lightning McQueen-Spielzeugautos mithilfe eines Powerchecks. Die in das Auto eingesetzten Batterien von Duracell helfen dem Spielzeugauto dann die größten Hindernisse zu überwinden und seine Rivalen zu überholen.

Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur Grey London, Regisseur war Jim Murphy von Pixar. Für die Visualisierung des Duracell-Hasens zeichnet Mikros Image, das Animationsstudio von Duracell, verantwortlich.

