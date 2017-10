%%%Daimler setzt 'Justice League'-Helden in Mercedes-Benz-Fahrzeuge%%%



Barry Allen alias The Flash und Bruce Wayne alias Batman fahren im 'Justice League'-Film in einem Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo(Foto: Clay Enos/Warner Bros. Pictures)

Am 16. November 2017 startet der Warner Bros. Film 'Justice League' und der Stuttgarter Autobauer Daimler unterstützt Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash mit seinen Mercedes-Benz-Fahrzeugen in ihrem Bemühen, die Welt vor einem Angriff zu retten. Der Kino-Start wird von einem 30-sekündigen TV-Spot sowie Print-, Online-, Social Media- und Out-of-Home-Kommunikation begleitet. Für den Clip zeichnet die New Yorker Agentur Merkley Partners verantwortlich. Die Key Visuals entwickelte die Mercedes-Benz-Stammagentur antoni. Der Berliner Dienstleister steuerte außerdem die Idee zu den Comic Stories bei, die wiederum DC’s Custom Creative Studio umsetze. In Europa kümmert sich Fuel um die Schaltung der Maßnahmen.

Die DC-Comicfiguren werden auf der Leinwand vom neuen E-Klasse Cabriolet, dem Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo mit einem eigens für den Film neu konzipierten Interieur, und der G-Klasse 4x4 begleitet. Der TV-Spot startet am 6. Oktober in den USA, Europa und China. Der erste digitale Comic wird am 20. Oktober auf Instagram zu sehen sein.

"Mit 'Justice League' haben wir den perfekten Partner, um unsere Fahrzeuge und die Faszination unserer Marke prominent zu präsentieren. Das Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet passt wie selbstverständlich zu Wonder Woman", so Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars. "Und wer anderes als Bruce Wayne alias Batman wäre besser geeignet, ein Auto wie den Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo zu fahren? Wir freuen uns, als Partner von Warner Bros. Pictures viele Menschen mit einer kreativen und innovativen Marketing-Kampagne rund um diesen mit Spannung erwarteten Superheldenfilm anzusprechen."

Das E-Klasse Cabriolet hat als Fahrzeug von Diana Prince seine Leinwand-Premiere. Besser bekannt als Superheldin Wonder Woman ist Prince mit dem E-Cabrio auf ihrer Fahrt zu Victor Stone alias Cyborg unterwegs. Ein weiteres automobiles Highlight des Films ist der Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, den Bruce Wayne fährt, als er Barry Allen alias The Flash für die Justice League rekrutiert. Für den Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, der erstmals 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hat das Mercedes-Benz-Designteam für den Film 'Justice League' ein neues Interieur entwickelt. Der Innenraum umfasst beleuchtete Elemente, Rennsitze und einen virtuellen Armaturenbrettabschnitt. Für das Filmfahrzeug musste der Sportwagen auf 110 Prozent vergrößert werden, um Platz für den über 1,90 Meter großen Bruce Wayne zu schaffen. Gleichzeitig wurde die Dachlinie beibehalten.

"Als Designer gilt es, Fantasien zu erschaffen, also lassen wir uns oft von der Filmindustrie inspirieren. Ich bin begeistert, dass sich diesmal die Filmindustrie durch uns inspirieren ließ und unser Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo zum Auto für einen Superhelden wurde", so Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG. "Extreme Proportionen, sinnliche Formen und intelligent inszenierter Hightech verschmelzen zu einem atemberaubenden Körper und so zum perfekten Auto für Bruce Wayne."