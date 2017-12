%%%Snickers "Hungerithm" startet nun auch weltweit %%%

Die von der australischen Agentur Clemenger BBDO realisierte "Hungerithm"-Plattform wird nun global ausgerollt - über Digital- und Retail-Plattformen in den USA und in Europa. Durch die Partnerschaft mit der US-Supermarkt-Kette 7-Eleven sind die Vereinigten Staaten die erste Region, in der die globale Plattform außerhalb Australiens startet. Je "verärgerter" das Internet ist, desto größer der Rabatt auf einen Snickers-Riegel bei 7-Eleven. Der "Gemütszustand" des Internets basiert auf Daten der Twitter-Posts der rund 69 Millionen Nutzer, die pro Monat bei Twitter aktiv sind. Die US Hungerithm Plattform finden Sie hier