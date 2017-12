%%%Consorsbank und Serviceplan erzählen Geschichten über Selbstverwirklichung%%%



Geschichten im Fokus: Cortalconsors bringt drei verschiedene Storys über Selbstverwirklichung auf Sendung (Foto: Serviceplan)

Menschen streben nach Selbstverwirklichung und Glück. Dabei spielt das Thema der Selbstoptimierung eine immer größere Rolle. Mit drei verschiedenen Charakteren beschreibt die neue Marketing-Kampagne der Consorsbank, wie der Umgang mit der Geldanlage gelingen kann – unabhängig von eigenen Erfahrungen mit Finanzthemen. Die sogenannten Consorsbank Stories werden aus dem Blickwinkel des Kunden erzählt. Sie sollen dazu anregen, über den eigenen Umgang mit dem Geld nachzudenken.



Kern der Kampagne ist die Aktionsseite www.consorsbank.de/stories zusammen mit anderen digitalen Kanälen und sozialen Medien. Flankierend kommen Print-Anzeigen und ein TV-Spot (Regisseur: Oliver Würffell, Produktion: Ist’s US Berlin und Neverest, Fotografen: Magnus Winter und Jana Edisonga) in verschiedenen Varianten auf den Sendern der IP-Gruppe (RTL, Vox, n-tv etc.) zum Einsatz. Auf der Aktionsseite sind alle Geschichten der Protagonisten in voller Länge zu finden, verbunden mit Infos zur Consorsbank und aktuellen Angeboten für Neu- und Bestandskunden. Für die Konzeption und Umsetzung der Kampagne zeichnet die Serviceplan Gruppe, München, verantwortlich.



"Einfach mal die Perspektive wechseln und die Sache mit dem Geld nicht aus der Sicht einer Bank, sondern aus dem Blickwinkel des Kunden betrachten. Das ist schon immer der Grundsatz der Consorsbank", sagt Rainer Hohenberger, Direktor Marketing & eBusiness bei der Consorsbank. "Die 'Consorsbank Stories' sollen dazu beitragen, Barrieren bei der Beschäftigung mit Geld abzubauen und den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ebnen."



Florian Strauss, Geschäftsführer Beratung bei Serviceplan Campaign, sagt: "Wir haben eine Kampagne entwickelt, die den unterschiedlichen finanzspezifischen Bedürfnissen und Mindsets im Markt mit den passenden Consorsbank-spezifischen Botschaften und Produkten begegnet. Ergebnis ist ein Content-Universum mit hohem Storytelling-Wert. Über die Intelligenz der Media sowie des kundeneigenen CRM gewährleisten wir zudem, dass die richtigen Botschaften über die richtigen Touchpoints auf die richtigen Personen treffen.“"



Markus Maczey, Kreativchef der Plan.Net Gruppe und hauptverantwortlich für die Kreation der Kampagne, ergänzt: "Neben aller Intelligenz ging es uns vor allem auch um die Geschichten: Im Fokus steht nicht der Verkauf von Bankprodukten sondern das Verständnis, wie Menschen in bestimmten Lebenssituation bei ihren persönlichen finanziellen Themen unterstützt werden können. Getreu dem Kampagnenleitsatz ‚Eigentlich haben wir alles unter Kontrolle. Und das mit dem Geld bekommen wir auch noch hin‘." Für die Kreation zeichnet neben Maczey auch Sandra Loibl, Executive Creative Director bei Serviceplan Campaign, verantwortlich. Die Beratung liegt bei Florian Strauss, Geschäftsführer bei Serviceplan Campaign, und Management Supervisor Monika Klingenfuß. Involviert sind außerdem Plan.Net Campaign, Plan.Net Media und Plan.Net Technologie sowie Mediaplus und die Serviceplan Consulting Group.



Die Serviceplan Gruppe zählt die Consorsbank seit mehr als zehn Jahren zu ihren Kunden. Seit 2009 fungiert Serviceplan Campaign als Lead-Agentur, integrierte Betreuung erfolgt gleichzeitig durch Mediaplus und Plan.Net. 2014 verantwortete Serviceplan das Rebranding von Cortal Consors zu Consorsbank. Die Consorsbank ist Teil der französischen Großbank BNP Paribas. Bis Dezember 2014 agierte die Consorsbank unter dem Namen Cortal Consors. Deutscher Hauptsitz der Direktbank ist Nürnberg. Die BNP Paribas ist in Deutschland seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften am Markt positioniert.