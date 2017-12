%%%Tag des Ehrenamts: Butter Berlin und Bundesministerium danken freiwilligen Engagierten%%%

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin fördert das freiwillige Engagement von mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland. Mit einer Kampagne soll diesen Menschen nun gedankt werden. Die von Butter Berlin für den Neukunden entwickelten Maßnahmen starten heute pünktlich zum Internationalen Tag des Ehrenamts und werden von Bundesministerin Katharina Barley auf dem 2. Deutschen EngagementTag in Berlin präsentiert.



Butter Berlin hat gemeinsam mit der Filmproduktion Polly Films und dem Fotografen Jan Eric Euler mehrere Projekte von Freiwilligen in Deutschland besucht und dokumentarisch festgehalten. Entstanden sind ein 60-sekündiger Film und Fotomotive, die das Engagement zeigen. Getragen wird die Kampagne durch die echten Projekte: dazu zählten etwa ein Glockenspielorchester von Menschen mit Behinderung, ein Judo-Kurs für Jugendliche, ein Karnevalsverein für Kinder, eine Bundesfreiwillige, die sich um eine Seniorin kümmert sowie ein Schwimmkurs für geflüchtete Frauen.



Die Kreativen von Butter Berlin haben neben dem Film für Kino und Internet, vier Plakatmotive und Maßnahmen für Social Media entwickelt. Unter anderem ein Sonder-Format, das den gesamten Film in Fast-Forward zeigt. Die Kampagne wird ab sofort in ganz Deutschland sowie im Internet unter du-bist-unersetzlich.de zu sehen sein. Die Microsite wurde von Butter Berlin gemeinsam mit der Digitalagentur Part umgesetzt.



"Die Begegnung mit den Engagierten und den Projekten war beeindruckend und bewegend – wir konnten direkt miterleben, wie sehr die Menschen positiv beeinflussen, andere glücklich machen und dadurch sehr viel für uns alle und unser Zusammenleben tun", berichtet Benjamin Schwarz, Executive Creative Director von Butter Berlin.



Die inhabergeführte Agentur Butter Berlin gehört zur Butter GmbH mit Sitz in Düsseldorf. 1995 von Werner Butter gegründet, beschäftigt Butter heute rund 100 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss.