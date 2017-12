%%%Nähe trifft Freiheit: Düsseldorf stellt neue Stadtmarkenstrategie für 2018 auf die Beine%%%

Die Düsseldorf Marketing GmbH (DM) hat die erste vollumfängliche Stadtmarkenstrategie für die NRW-Hauptstadt vorgestellt. Zentrale Aspekte sind die neue Design-Sprache und der Claim der Marke Düsseldorf: 'Nähe trifft Freiheit'. Sie sollen zukünftig zentrale visuelle Absender Düsseldorfs sein und für die "einzigartige urbane Atmosphäre einer Stadt" stehen, in der man sich verbunden fühlt – mit der Welt und miteinander.



Die Positionierung in eine entsprechende Design-Sprache zu übersetzen, die die Charakteristika der Stadt repräsentiert und ihre Platzierung verdeutlicht, war Aufgabe von KW43 Branddesign, Düsseldorf. Den Claim 'Nähe trifft Freiheit' entwarf die Design-Agentur dmcgroup, Düsseldorf. Beide hatten sich im Pitch gegen fünf Wettbewerber durchgesetzt. Mit an Bord für das Corporate Design war außerdem Grey Germany, Düsseldorf. Ab Beginn des kommenden Jahres soll die neue Markenstrategie schrittweise implementiert werden. KW43 Branddesign und dmcgroup werden diesen Prozess weiter begleiten.



Der Claim 'Nähe trifft Freiheit', genauso wie sein englisches Pendant 'Live close Feel free', soll die beiden zentralen Aspekte der Düsseldorfer Markenidentität Nähe (offene Haltung der Menschen, das kompakte Stadtgebiet, die guten An- und Verbindungen, die produktiven Netzwerke) und Freiheit (Weltverbundenheit, Toleranz, Expressivität, künstlerische Hingabe, Internationalität) durch das, was die Stadt vorantreibt und ihre Atmosphäre beseelt, verbinden: Kommunikation, Begegnung und Gemeinschaft. Das Kommunikationskonzept zur neuen Markenpositionierung wird gerade von der dmcgroup entwickelt. Das neue von KW43 Branddesign entwickelte Corporate Design wird durch die typografische Gestaltung und das Bildkonzept geprägt. Sie ist so angelegt, dass Überschriften über die Grenzen der Seiten hinausstreben. Dabei werden zudem Bilder von Düsseldorfer Profi- und Amateurfotografen gezeigt.



"Mit dieser prägnanten Gestaltung und der identitätsstiftenden Farbe Rot steigern wir die Wiedererkennbarkeit. Das flexible und für digitale Medien hervorragend geeignete Design lebt dabei unabhängig von einem Logo, sondern repräsentiert Düsseldorf und alle seine Institutionen durch die Gesamtheit aller Gestaltungselemente und ihre visuelle Eigenständigkeit", erklärt Prof. Rüdiger Goetz, Geschäftsführer Kreation bei KW43 Branddesign. Grey Germany entwickelte in diesem Zuge eine Idee, die langfristig tragfähig ist und eine hohe Flexibilität, besonders für zukünftige mediale Einsätze, besitzt. Das hat die Agentur zuvor schon bei weiteren Arbeiten für die Stadt unter Beweis gestellt. Unter anderem mit dem Corporate Design für den Düsseldorfer Flughafen.