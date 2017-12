%%%Dentsu Aegis baut Präsenz in Indonesien aus%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) hat die digitale Performance Marketing Agentur Valuklik übernommen und baut so die Präzenz in Indonesien aus. Valuklick wird mit der Dentsu-Tochter iProspect Indonesien fusioniert und in iProspect Valuklik umbenannt.Die digitale Performance Agentur wurde 2012 gegründet und beschäftigt heute über 55 Mitarbeiter am Standtort Jakarta. Die Agentur legt ihren Fokus auf data-getriebene Performance-Marketing-Lösungen, large scale Enterprise Level SEO, Digital-Analyse sowie Data & Analytics. Das Angebot im digitalen Marketing erstreckt sich über alle Digital-Media-Kanäle, wie Search, Social Media, Programmatic Media und Performance Content. Valuklick ist zudem Google Premire Partner sowie ein Facebook Agency Partner. Die Agentur hat Kunden in den Bereichen Tourismus, Telecom, Media, E-commerce, Versicherung und FMCG wie etwa The Body Shop, Accor Hotels und sinarmas land.Die Valuklik-Tochter Pinnacle wird ebenfalls Teil von iProspect und in iProspect Pinnacle umbenannt. Pinnacle ist auf Analyse spezialisiert und ist einer der größten Google Analytics Sales & Solutions Partner in Indonesien.Die Valuklik-Gründer Cleosent Randing und Rahul Narnbiar werden künftig als Chairman bzw. CEO von iProspect Valuklik aktiv und eng mit SK Biswas, CEO Dentsu Aegis Indonesien, zusammenarbeiten. Der Deal muss noch von en Kartell-Behörden sowie weiteren Instanzen genehmigt werden und soll im Februar 2018 abgesegnet werden.