Nord-Amerika: Mondelez schreibt 200 Millionwn Dollar Media-Etat zum Review aus

Der Süßwaren-Riese Mondelez startet nach zwei Jahren wieder einen Review-Prozess für sein Media-Budget in Nord-Amerika, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigt. Zuletzt ging Dentsu -Tochter Carat 2015 als großer Gewinner des globalen Pitches hervor und konnte zusätzlich zum Schokoladen-Etat für die USA auch die Buying- & Planning-Accounts für das Keks-Sortiment, Kaugummi und andere Süßwaren für sich entscheiden. Zuvor betreute Publicis-Tochter Starcom MediaVest diese Etats. Derzeit ist nicht bekannt, wer außer dem Etathalter Carat am Pitch um die nordamerikanischen Mondelez-Media-Millionen teilnimmen wird.Laut Kantar Media investierte Mondelez 2016 rund 169 Millionen Euro (209 Millionen US-Dollar) in Measured Media. Für das erste Halbjahr liegen die Investitionen bei rund 95 Millionen (113 Millionen US-Dollar). Die Consultancy R3 bewertet die weltweiten Marketing-Investitionen von Mondelez mit rund 1,2 Millarden Euro (1,5 Millarden US-Dollar).