Hilton engagiert neue globale Kreativ-Agentur

Die Omnicom -Tochter TBWA setzt sich im Pitch um den weltweiten Kreativ-Etat für die Flagship-Marke des Hotel-Konzerns Hilton durch. In den letzten zwei Jahren arbeitete die Londoner Agentur Fold 7 an verschiedenen Portfolio-Kampagnen und wird auch weiterhin im Agentur-Roaster der Hotel-Kette bleiben. Dies gilt auch für die Agenturen wie GSD&M HZDG und The Martin Agency , die auf verschiedenen anderen Hotel-Marken des Hilton-Konzerns arbeiteten. Die Pitch-Beratung Joanne Davis Consulting unterstützte den Review-Prozess.