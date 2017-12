%%%IMC European Awards: wvp Werbegesellschaft holt Trophäe nach Deutschland%%%

Die IMC European Awards for Integrated Marketing Communications kürte 2017 ingesamt 85 Kampagnen aus sieben Ländern. Mit 21 Trophäen liegt die Tschechische Republik an der Spitze gefolgt von Irland mit 19 und Großbritannien mit 15.



Für Deutschland holte die wvp Werbegesellschaft aus Stuttgart mit der "Marco Polo Relaunch Kampagne" für Mairdumont GmbH & Co. KG mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart eine Trophäe in der Kategorie Product Launch/Relaunch/Trial Campaign.



Der Grand Prix geht an die Agentur These Days aus Belgien mit "Coins of Hope" für Child Focus, ein belgisches Zentrum für vermisste Kinder. Havas Dublin gewinnt mit zehn Auszeichnungen die meisten Preise.

Hinter den IMC European Awards stehen die beiden in Brüssel ansässigen Organisationen IMCC (Dachverband der Agenturen für integriertes Marketing in Europa) und EACA (Dachverband der Sales Promotion Agenturen in Europa). Unter anderem gehört auch der vom Grey-Manager Peter Draeger geführte POSMA-Verband dazu.



