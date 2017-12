%%%JvM/Neckar präsentiert neuen Kind-Auftritt %%%

(Screenshot: Kind.com)

Die Stuttgarter Dependance von Jung von Matt meldet Neugeschäft: Ohne Pitch konnten sich die Kreativen den Lead-Etat des Hörakustikers Kind für Klassik- und Digitalkommunikation sichern. "Das Verständnis für die Zielgruppe und die strategische Aufbereitung haben uns davon überzeugt, dass Jung von Matt unsere Marke optimal in allen Kanälen präsentieren wird", begründet Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Unternehmens aus Großburgwedel bei Hannover, die Entscheidung.

Die ersten Arbeitens sind bereits online: eine grundüberholte Website im markengerechten Look für alle Endgeräte, deren UX stärker auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt wurde. "Wir wollten den neuen Auftritt optimal auf die einzelnen Besucher zuschneiden", sagt Dirk Hibbeler, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Neckar, "und die sind durchaus unterschiedlich.“ Kind bietet nicht nur Hörgeräte in den verschiedensten Bauformen an, sondern offeriert auch ein breites Spektrum an Hörschutz. Durch eine Personalisierungsfunktion lässt sich der Internetauftritt daher auf verschiedene Themenfelder zuschneiden. Je nach Interessengebiet passt sich die Seite den Bedürfnissen des Besuchers an und rückt die für ihn relevanten Inhalte in den Fokus. Dabei wurde auch das Kind-Kundenmagazin mit Content rund um das Thema Hören komplett erneuert und in die Website eingebunden.