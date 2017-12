%%%Dentsu Aegis stärkt Digital-Angebot in den USA %%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) baut ihr Digital-Marketing-Angebot durch die Übernahme der Agentur Swirl weiter aus. Der 1997 gegründete Dienstleister beschäftigt über 170 Mitarbeiter und setzt den Fokus auf digitale Werbung und Social Media Marketing. Swirl bietet Strategie, Creative, Media Planning und Ausführung sowie Content Production an. Mit zusätzlichem Know-how in Branded Content und e-CRM (elektronisches Kundenbeziehungs-Management) gilt Swirl als größte Independent-Agentur in San Francisco. Zu ihren Kunden zählen unter anderem Microsoft, CA Technologies, Juniper Networks, eBay und HTC.Swirl wird Teil von der DAN-Tochter mcgarrybowen und in Swirl mcgarrybowen umbenannt. Die Digital-Markting-Agentur wird mcgarrybowens digital und social-first Angebot mit Branded Content und eCRM ergänzen. Dies ist die erste Übernahme der Kreativ-Agentur mcgarrybowen in den USA. Der Strategie-Beratert MediaLink unterstütze mcgarrybowen bei diesem Deal.