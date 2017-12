%%%AkzoNobel gibt weltweiten Media-Etat an MediaCom %%%

Der Farben- und Lack-Hersteller AkzoNobel Decorative Paints hat seinen rund 68 Millionen Euro schweren globalen Media-Etat an GroupM-Tochter MediaCom vergeben. Der Pich um die Media-Aufgaben der AkzoNobel-Marken Dulux, Sikkens, International, Interpon und EKA dauerte fünf Monate. MediaCom betreute den Etat zuvor bereits in Großbritannien und weiten Teilen Europas, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA). Für die Märkte Argentinien sowie weitere Teile in der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) sowie Südafrika konnte sich die GroupM-Tochter nun ebenfalls die Media Planning & Buying-Aufgaben sichern.



Im März 2017 gewann die Interpublic-Tochter MullenLowe London den weltweiten Kreativ-Etat des Farben- und Lack-Herstellers.