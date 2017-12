%%%Glück holt den Lead beim Konzerthaus Berlin%%%

Nach einem intensiven Screeningprozess hat sich das Konzerthaus Berlin, eine der renommiertesten Kulturstätten der Hauptstadt, für einen neuen Agenturpartner entschieden: Martin Redlinger, Direktor Markting und Vertrieb, und Kommunikationschefin Elena Koutidou, gaben ihren Etat an die ortsansässige inhabergeführte Agentur Glück.





Mit ihrem 15-köpfigen Team betreuen Bastian Meneses von Armin, Geschäftsführer Kreation, und Ulf Cerning, GF Beratung, den gesamten Auftritt des Konzerthauses - angefangen bei der Programmkommunikation und Abonnentenwerbung bis hin zur Inszenierung von Leuchtturmprojekten wie Hommagen, Festwochen und anderen Highlights. Die Zusammenarbeit ist auf vier Jahre angelegt. Warum das Konzerthaus die Glück-Mannschaft nicht nur kreativ motiviert, sondern auch der Unternehmenskultur der Agentur neue Impulse gibt, erzählen von Armin und Digitaldirektor Gregor Koall in der aktuellen Ausgabe von 'new business'.

Das Konzerthaus-Kommunikationsteam hat in den letzten Jahren mehrfach mit spannenden Projekten für Aufsehen gesorgt - zum Beispiel dem "Virtuellen Konzerthaus", entwickelt in Kooperation mit der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft, bei dem mittels AR- und VR-Technologie neue Vermittlungsansätze für klassische Musik erprobt werden (mehr dazu in unserer aktuellen Ausgabe). Auch ihren Markenauftritt hat die Kulturinstitution grundlegend überholt - zusammen mit dem Berliner Büro von MetaDesign, der vorherigen Etathalterin. Am Corporate Design soll denn auch nichts verändert werden.





Bei Glück gibt´s ohnehin genug zu tun. Mit diesem und weiteren Neukunden in 2017 ist das Team gewachsen. Zuletzt wurden die angestammten Räume in Prenzlauer Berg zu klein: Anfang Dezember ist Glück umgezogen und residiert jetzt im ehemaligen Grey-Büro in der Almstadtstraße 18 in Berlin Mitte.





Gewachsenes Glück im neuen Domizil: Die Geschäftsführer Bastian Meneses von Armin (l.) und Ulf Cerning (m.) sowie Digitalchef Gregor Koall (r.) mit ihrem Team