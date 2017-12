%%%Cisco vergibt globalen Media-Etat an Independent-Shop%%%

Das amerikanische Tech-Unternehmen Cisco hat seinen globalen Media Planning & Buying Etat an den Independent-Shop David Wood & Associates Media (DWA) mit Stammsitz in London vergeben. Omnicom-Tochter OMD war zuvor für das Media-Budget verantwortlich. DWA wurde 1996 von David Wood in London gegründet und ist heute mit knapp 200 Beschäftigten an neun Standorten weltweit präsent - unter anderem in San Francisco, Boston, Austin, Peking, Singapur, Bangalore sowie Sydney. Die Deutschland-Niederlassung in München leitet Thomas Biedermann.



DWA ist darauf spezialisiert, mit Tech-Unternehmen zusammen zu arbeiten, und wird nun vor allem die B2B-Media-Investitionen für Cisco weltweit betreuen. Erst im Mai 2017 gewann Ogilvy & Mather den Kreativ-Etat von Cisco. DWA wird neben dem US-Markt auch in Deutschland, Brasilien, Kanada, Mexiko, Frankreich, Australien, Japan, Indien, China und Großbritannien für Cisco aktiv werden. Jitka Petrickova, Senior Director of global Media bei Cisco, bestätigte DWA als neue weltweite Media-Agentur.



Laut Kantar Media investierte Cisco 2016 in den USA rund 35 Millionen Euro (42 Millionen US-Dollar) in Paid Media. Laut Jahres-Bericht gibt Cisco weltweit rund 157 Millionen Euro (186 Millionen US-Dollar) für Werbe-Aktivitäten aus.