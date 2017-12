%%%Auf dem Weg zum eCitizen: Babiel und aperto entwickeln neuen Webauftritt für das Auswärtige Amt%%%



Meilenstein in einem Megaprojekt: Das Auswärtige Amt (AA) präsentiert seine neue Webpräsenz , die mit dem Ziel einer besseren User Experience grundüberholt wurde. Verantwortlich für Konzept und Realisierung zeichnen die beiden Digitalagenturen Babiel und Aperto. Ziel ist eine verbesserte User Experience: Das AA informiert im Netz über die Außenpolitik der Regierung und die Arbeit der verschiedenen diplomatischen Vertretungen; Bürger und andere Stakeholder finden unter www.auswaertiges-amt.de Informationen zu allen Staaten der Welt. Der neue Auftritt hat nicht nur ein frisches Design und bietet neue Services; er wurde auch technisch auf Basis des Content Management Systems

Coremedia 8 neu aufgesetzt. Dieses soll neueste Sicherheitsstandards bieten und die Basis für einen zukünftigen Ausbau des Angebots bilden.





Die Plattform bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums weltweit sicheren Zugang und ein einfaches Handling für die Arbeit im Redaktionssystem. Neben strukturierten Workflows und optimierten Bearbeitungsfunktionalitäten, werden die Redakteure u.a. durch ein voll integriertes Video Management System effizient bei ihrer Arbeit unterstützt.





Parallel dazu ließ das AA seine "Sicher Reisen"-App überarbeiten und auf Grundlage eines standortbezogenen Konzepts mit neuen Features versehen. Neu sind zum Beispiel Push

Nachrichten bei Reisewarnungen, Checklisten zur Reisevorbereitung und Benachrichtigungsfunktionen in Krisenfällen.



Im nächsten Schritt sind die 230 Auslandsvertretungen an der Reihe: Auftrag der Agenturen ist es, rund 500 Websites in 64 Sprachen zu konsolidieren und ebenfalls mit neuem Design in die einheitliche Content Management-Plattform zu migrieren.





Die 1991 gegründete Babiel GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Berlin ist spezialisiert für E-Business, E-Government und Hosting. Die mehr als 100 Mitarbeiter betreuen bereits mehrere öffentliche Einrichtungen wie den Deutsche Bundestag und Bundesministerien Deutschlands und Österreichs. Zu den Unternehmenskunden gehören Henkel und Krone.