%%%Panama holt den Zuschlag beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart%%%

Die Stuttgarter Agentur Panama kann mit einem weiteren Etatgewinn ihren Neugeschäfts-Lauf in diesem Jahr fortsetzen: In einem mehrstufigen Pitch des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) hat sich das Team um Kreativgeschäftsführer Thomas Schatton gegen den Etathalter Zum Goldenen Hirschen durchgesetzt. "Das Konzept von Panama überzeugte uns strategisch wie auch kreativ“, begründet Michael Terbeck, Stabsstellenleiter Marketing des VVS, die Entscheidung.





Mit Beginn des neuen Jahres wird Panama den Etat als Leadagentur übernehmen. Zu den ersten Aufgaben der Agentur gehört die integrierte Vermarktung eines 9-Uhr-Tickets. Ziel ist es, den VVS dauerhaft als innovativen und sympathischen Anbieter für individuelle Mobilitätsangebote zu positionieren.





Robert Kurr, Geschäftsführer New Business bei Panama, hat in diesem Jahr bereits mehrere Projektetats von Daimler, Volkswagen oder Zeiss an Land gezogen. Als neue Leadagentur für die Restaurantkette Marché Mövenpick sowie den Nudelhersteller Alb-Gold bauen die Stuttgarter zudem ihre Food-Kompetenz weiter aus.



Panama zählt zu den größten inhabergeführten Werbeagenturen in Süddeutschland. Aktuell kümmern sich 100 Mitarbeiter um Kunden wie Lidl International, Daimler, Volkswagen, Kärcher, den Porsche Tennis Grand Prix, EnBW und Dekra.