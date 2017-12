%%%Audi und SinnerSchrader starten Plattform für Online-Fahrzeugverkauf%%%



Audi hat eine neue e-Commerce-Plattform für Gebrauchtwagen gestartet (Foto: SinnerSchrader)

Der Autobauer Audi in Ingolstadt hat eine Plattform für den Online-Fahrzeugverkauf auf den Weg gebracht. Mit dem Tool sollen Gebrauchtwagen gefunden und gekauft werden können. Das e-Commerce-Projekt realisierte die digitale Leadagentur SinnerSchrader aus Hamburg.



"Der Nutzer erwartet relevanten Service und konkreten Mehrwert. Unser Ziel war es, diesen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und ein nutzenstiftendes Kundenerlebnis zu entwickeln. Schnittstellen und Prozesse treten in einer sehr intuitiven Experience für den Nutzer in den Hintergrund", sagt Stefan Kroke, Executive Director bei SinnerSchrader.



Um diesen Anspruch zu realisieren, wurde ein agiler Prozess aufgesetzt: SinnerSchrader stellte dazu ein interdisziplinäres Team auf, welches vor Ort mit den Product Ownern bei Audi zusammenarbeitete. Die gemeinsam formulierten Anforderungen wurden in Use-Labs getestet, die daraus resultierenden Ergebnisse haben die nächste Phase des Projekts beeinflusst. Entwickelt wurde so ein transformationales Produkt mit verständlichen und userfreundlichen Anwendungsmöglichkeiten.



"Über den Erfolg dieses Projekts entscheidet allein der Nutzer – darum sind wir froh, dass wir diesen dank unseres prototypischen Arbeitens immer mit am Tisch hatten. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausbaustufe", so Marcus Keith von der Audi AG. Für die Zukunft sind mehrere weitere Funktionen der Anwendung geplant. So soll die Plattform auch in weiteren Ländern ausgerollt werden.