%%%Kemper Kommunikation stellt seine Planning-Einheit neu auf%%%



v.l.: Himanshu Rai und Sebastian Krowarz (Foto: keko)

Himanshu Rai, 42, stieg als Head of Strategy und Sebastian Krowarz, 33, als Senior Creative Planner bei der Porsche-Agentur Kemper Kommunikation (keko), Frankfurt, ein. Rai wirkte zuletzt als Executive Vice President Planning für Publicis in Mumbai, wo er Marken- und Transformationsprojekte für Škoda in Asien verantwortete. Der MBA-Absolvent der Cambridge Judge Business School soll auf seinem neuen Posten nationale und internationale Key Accounts führen, neue digitale Wege entlang der Customer Journey weisen und eine wichtige Rolle in internen Change-Projekten übernehmen. Rai hatte zudem Führungspositionen in Netzwerkagenturen in Indien Malaysia, Korea, China und Großbritannien inne. Bei der WPP-Agentur Blue Hive in Shanghai war er als CSO für die Marken Ford und Lincoln in 13 Märkten der Asia-Pazifik-Region verantwortlich. Weitere Stationen waren Geometry Global in Seoul und JWT London, wo Rai z.B. BMW, Ferrari, Proton, Shell, Petronas, LG, Citibank, Coke, L’Oréal, Diageo und Heineken betreute.

Krowarz kommt von Ogilvy Frankfurt, wo der Sozialwissenschaftler seit 2008 Marken- und Kommunikationsstrategien sowie Employer Branding-Projekte u.a. für Allianz, Deutsche Bank, Rotkäppchen, Siemens Healthineers, Mercedes-Benz Van Rental, MAN und Coca-Cola betreute. Der Fokus seiner Arbeit bei keko soll auf internationalen Launchkampagnen für Porsche sowie Zukunftsthemen wie Connectivity liegen.

Keko hat erst kürzlich seine Geschäftsführung verändert