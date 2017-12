%%%HeyCar entscheidet sich für Kolle Rebbe%%%



Die Website von HeyCar (Foto: Kolle Rebbe)

Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe hat sich im Pitch um die Volkswagen -Marke HeyCar durchgesetzt und wird im ersten Halbjahr 2018 den Launch der Plattform der Mobility Trader GmbH mit einer Kampagne begleiten.Die Kampagne wird in großen Ballungszentren starten und über klassische Medien wie OOH, Radio, Print und TV zum Einsatz kommen sowie durch programmatische Online-Werbung unterstützt werden, um die Markenbekanntheit aufzubauen. Im Laufe des Jahres werden in weitere Regionen lokale Marketing-Kampagnen hinzukommen, sodass bis zum Ende 2018 deutschlandweit einen Marken-Bekanntheit aufgebaut wird."Kolle Rebbe überzeugte mit einem Konzept, das auf persönliche Ansprache und Relevanz setzt statt auf die üblichen Werbebotschaften – genau wie unsere Plattform auch. So machen wir aus dem ‚Hä?’ ein ‚Hey’ bei der Gebrauchtwagen-Suche!," so Markus Kröger, CEO bei Mobility Trader, kommentiert die Agentur-Entscheidung.Die Gebrauchtwagen-Plattform wurde von BCG Digital Ventures und VW Financial Services ins Leben gerufen - ist also Anlaufstelle für Gebrauchtwagen aller Marken sowie Digital-Plattform für den Automobil-Bereich. Auf HeyCar sollen weder Werbung noch gekaufte Inserate zusehen sein. Händler, die ihre Autos dort inserieren, zahlen eine erfolgsbasierte Gebühr."HeyCar bietet einen ganz neuen Ansatz, der die etablierten Platzhirsche herausfordern wird. Diese Start-up von Anfang an als Agentur mitzugestalten und bekannt zu machen, ist eine Aufgabe, für die wir brennen", erklärt Lennart Wittgen, Geschäftsführer Beratung bei Kolle Rebbe.