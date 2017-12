%%%Boom holt den Lead bei Etsy %%%

Mit über 28,6 Millionen aktiven Käufern, 1,8 Millionen aktiven Shops und 40 Millionen Produkten ist die aus den USA stammende Plattform etsy.com zwar der größte Online-Marktplatz für Selbstgemachtes, Kunsthandwerk und Designobjekte weltweit – im wichtigen deutschen Markt hat aber immer noch das 2006 in Berlin gegründete dawanda.de die Nase vorn. Deshalb geht Arne Erichsen, seit Sommer 2016 Country Manager bei Etsy, jetzt in die Offensive. Der ehemalige Einkaufschef des Online-Reisebüros Expedia verantwortet vom hiesigen Etsy-Büro in Berlin-Kreuzberg aus sämtliche Marktauftritte der Plattform in der DACH-Region. Ziel seiner Marketingaktivitäten ist es, die Präsenz der Plattform im deutschsprachigen Raum zu erhöhen: "Deutschland ist für Etsy ein Markt mit enormem Potenzial", so Erichsen. "Wir wollen unsere Community kommunikativ stärker unterstützen und Konsumenten die Möglichkeiten aufzeigen, Millionen einzigartiger Produkte zu entdecken."





Dafür hat er sich im Marketing Unterstützung geholt und den Lead an die Digitalspezialisten von Boom gegeben. Die Hamburger Agentur sei der richtige Partner, um die Vorteile der Etsy-Ökonomie digital zu transportieren, sagt Erichsen, im Pitch habe sie vor allem durch ihre Performance-orientierte Kreation und durch ihr Commitment überzeugen können. Boom hatte sich mit seinem Konzept gegen vier Konkurrenten durchgesetzt. Tatsächlich kann die 2008 gegründete Kreativschmiede namhafte Referenzen vorweisen: Das 20-köpfige Team unter Leitung der beiden Geschäftsführer Christian Bartsch und Harry Otto betreut Kunden wie Beiersdorf, Edeka, Jägermeister, Montblanc und Volkswagen.





Mit Sale Ads zum X-mas-Shopping



Für Etsy startet Boom mit einem saisonalen Aufschlag: Unter dem Titel '#FindeDeinWeihnachten' spricht die Plattform in verschiedenen Social Media-Kanälen Menschen an, die auf der Suche nach kreativen und handgefertigten Geschenken sind – zum Beispiel mit einer Pinterest-Kampagne in Kooperation mit sogenannten "Pinfluencern" sowie einem Gewinnspiel. Auf Instagram läuft eine Micro-Influencer-Kampagne, bei der Unboxing-Stories gezeigt werden. Darüber hinaus verweist ein Instagram-Adventskalender auf handgefertigte Produkte bei Etsy und verlost täglich einen 20-Euro-Gutschein. Flankiert wird die Weihnachtskampagne von Sale-Ads auf Instagram und Facebook.



Für das kommende Jahr sind weitere Etsy-Brand-Kampagnen geplant. Für die Agentur ist das mittlerweile etablierte Start-up-Unternehmen ein Traumkunde: "Etsy ist viel mehr als selbstgestrickte Windeltaschen", sagt Harry Otto, Geschäftsführer von Boom. Das Unternehmen sei global, nachhaltig, sozial und persönlich. Bei Boom sei man stolz, Teil der Etsy-Familie zu sein und an der Erfolgsgeschichte mitschreiben zu können.