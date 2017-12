%%%DDB und Interbrand arbeiten enger zusammen%%%

Die beiden Omnicom-Schwestern DDB Group Germany und Interbrand wollen im deutschen Markt enger kooperieren. Ziel ist es, die komplementären Kompetenzfelder beider Agenturmarken für Bestandskunden sowie beim Neugeschäft stärker zusammenzuführen. Dafür arbeiten DDB und Interbrand bereits an der Ausgestaltung gemeinsamer Prozesse und Tools und der Entwicklung der digitalen Produktpalette z. B. in den Bereichen UX/UI, Brand Activation und Service Design. Im kommenden Jahr werden die beiden Partner gemeinsam auch neue Geschäftsfelder angehen. Die Zusammenarbeit findet standortübergreifend statt und wird mandats-individuell definiert und implementiert. Verantwortlich sind Christoph Pietsch, Chief Marketing Officer DDB Group Germany und Simon Thun, CEO Interbrand CEE.



Schon in der Vergangenheit konnten die beiden Omnicom-Agenturen Interbrand und DDB gemeinsame Kunden-Mandate vorweisen - ein Beispiel ist C14torce, eine Kreativagentur des Netzwerks DDB Worldwide, die für Seat arbeitet. Interbrand und DDB sind Teil des Mini-Networks.





"Unsere Kunden und Marken beschäftigen sich beispielsweise mit Restrukturierungen, M&A-Prozessen und der Gestaltung von strategischen Allianzen", erklärt Christoph Pietsch. Das neue Angebot unterstreiche den Anspruch, bei Wachstumsstrategien, der Erhaltung und Re-Definition von Angebotsrelevanz bzw. kundenzentriertem Handeln möglichst umfassend unterstützen zu wollen. Simon Thun ergänzt: "Für viele Unternehmen ist Veränderung heute die einzige Konstante. Als Partner ist es dabei nicht nur unsere Aufgabe, mit strategischer und gestalterischer Kompetenz und Prozesssicherheit zu unterstützen, sondern auch Komplexität bestmöglich zu reduzieren. Mit DDB an unserer Seite können wir nun noch besser von Anfang an die besten Personen und Ideen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Marketingkommunikation ‚an den Tisch’ bringen."





DDB betreut an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wolfsburg Kunden wie Volkswagen, Deutsche Telekom, Lufthansa, Sony, Henkel und Unilever. Die Markenstrategie-Beratung Interbrand Central and Eastern Europe (CEE) koordiniert die Arbeiten für Kunden in der Regional Zentral- und Osteuropa. Beide Agenturmarken gehören zum Agenturnetzwerk Omnicom Group Inc.