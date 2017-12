Quantas konsolidiert Internationalen Media-Einkauf bei OMD

Die australische Airline Quantas hat sich entschieden, den gesamten internationalen Media-Einkauf künftig bei einer Media-Agentur zu konsolidieren. Das Rennen machte OMD Australia. Die Omnicom-Tochter hatte 2014 die Media-Buying-Aufgaben im Quantas-Heimat-Markt übernommen - offenkundig zur allseitigen Zufriedenheit. Laut Olivia Wirth, Group Executive of Brand Marketing and Corporate Affairs bei Quantas, wird die Etat-Verantwortung in den einzelnen Ländern innerhalb der kommenden Monate in Richtung OMD wandern. Das gilt auch für den deutschen Markt.

12.12.2017

