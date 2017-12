%%%Red Box-Kreativranking: TBWA fährt Sieg in 2017 ein%%%

Mit dem Ende der Award-Saison nach dem Eurobest zieht die 'new business'-Schwester 'Red Box' eine Bilanz zum Kreativ-Jahr. Als Sieger geht die Düsseldorfer Network-Agentur TBWA hervor. Einen Großteil der Preise gewann dabei die Berliner Tochter Heimat. Auf dem Siegertreppchen stehen außerdem Serviceplan, Rang 2, und DDB, Rang 3.

In der Bestenliste sind die Agenturen achtung und Saatchi&Saatchi die größten Aufsteiger. Sie verbessern ihre Platzierung aus dem Vorjahr um 145 beziehungsweise 166 Plätze. Neu dabei sind außerdem Castenow Communications, Zalando Creative Department und MediaCom. Ihnen gelingt der Sprung in die Top 30 der kreativsten Agenturen 2017. Die komplette Rangliste gibt es hier.

Weitere Neuerungen des Red Box-Kreativrankings befassen sich mit den Disziplinen. So gibt es erstmals eine Top 10 für die Bereiche Digital und Design. Mehr dazu und über den Sieger-Arbeiten lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 50 von 'new business'. Zur Heft-Bestellung geht es hier.