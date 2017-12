%%%von Mannstein Werbeagentur schließt nach 50 Jahren%%%

Coordt von Mannstein schließt zum Jahresende seine Solinger von Mannstein Werbeagentur. Der 80-Jährige, der vor 50 Jahren seine Agentur gegründet hatte, wurde vor allem durch seine Werbung für Helmut Kohl und dessen CDU bekannt. Jetzt spricht er von einem geordneten Rückzug aus dem Business und freut sich darauf, seine Design-Interessen zu verwirklichen. Von Mannstein teilt mit: "Es war nie mein Wunsch, meine Agentur zu verkaufen. Auch heute nicht. Wo von Mannstein draufsteht, soll auch Coordt von Mannstein dahinter stehen. Mein Engagement für erfolgreiche und exzellente Kommunikation ging stets weit über das reine Profitdenken hinaus."

Dass es für ihn in den achtziger/neunziger Jahren machbar war, Standorte in London, Paris, Berlin und München zu führen, erfülle ihn noch heute mit Stolz. Im Umfeld des Universitätsprofessors für visuelle Kommunikation waren immer Talente, die begeistert waren, etwas zu entwickeln. "Mit ihrem Engagement wurden sie ein Teil der von Mannstein-Kultur. Ihnen und in allererster Linie meiner Frau Inge, die als Geschäftsführerin die Agentur mit aufgebaut hat, danke ich von Herzen. Kommunikation löst Emotionen aus. Ohne Emotionen keine Identifikation, keine zündenden Ideen. Ganz gleich, ob es sich um digitales Business, klassische Werbung oder Political Campaigning handelt", sagt der Agenturchef zum Abschied.