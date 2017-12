%%%Misereor und Kolle Rebbe bekämpfen Hunger mit Haute Cuisine%%%



Starkoch Jan-Phillip Cleusters serviert kleine Portionen auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt, um auf Hunger in der Welt aufmerksam zu machen (Foto: Kolle Rebbe)

Um zu Weihnachten eine Botschaft zu platzieren, die auf den Hunger in der Welt aufmerksam macht, hat die Hamburger Agentur Kolle Rebbe und das Werk für Entwicklungszusammenarbeit Misereor eine Aktion entwickelt. Auf den Hamburger Weihnachtsmärkten serviert Starkoch Jan-Phillip Cleusters im mobilen Restaurant 'Le Petit Appétit' Küche im Puppenstubenformat. Die Miniaturportionen haben in etwa so viele Kalorien wie die tägliche Nahrung eines hungerleidenden Kindes in Ostafrika. Kommuniziert wird diese Botschaft auf einer fingierten Rechnung, die statt eines Preises die Kalorien-Angabe aufzeigt.

"Uns wohlgenährten und im ständigen Überfluss lebenden Westeuropäern hält diese Aktion einen Spiegel vor – dabei kommt sie ohne erhobenen Zeigefinger aus, hinterlässt die Besucher aber umso nachdenklicher. Genau das wollten wir erreichen", sagt Dr. Volker Riehl, Referent für entwicklungspolitische Lobbyarbeit bei Misereor. Ursula Ritter, verantwortliche Kreative bei Kolle Rebbe, ergänzt: "Über Mangelernährung in Entwicklungsländern aufzuklären, ist zu Weihnachten eine Herausforderung. Aber mit Entenburger und Rotkohl wecken wir Aufmerksamkeit, die überraschende Botschaft wird erst nach dem Essen serviert."

Für die mediale Verbreitung sorgt die Hamburger Agentur Mhoch4, die sendefähige Bewegtbildformate produziert und diese verschiedenen Redaktionen und Online-Plattformen anbietet. Neben Dr. Rehl sind bei Miseror auch Beate Schneiderwind und Elisabeth Kleffner für die Aktion zuständig. Ansprechpartner bei Kolle Rebbe sind Sascha Hanke (ECD), Ursula Ritter (Senior AD), Tim Esser (CD Text), Kevin Claus (Beratung) und Christopher Tychsen (FFF).