%%%innogy setzt auf 'Community-Content-Marketing'%%%

In der innogy-Community fließen Marketingkommunikation und Kundenservice-Funktionen zusammen (Screenshot: community.innogy.com)

Das Essener Energieunternehmen innogy will die Geschäftsfelder Smart Home und Elektromobilität mit dem Aufbau einer eigenen Community vorantreiben: Eine Cloud-basierte Plattform soll als zentrale Anlaufstelle für Kunden, Einsteiger und Experten etabliert werden. Ziel ist es, über den gegenseitigen Austausch der Nutzer eine Wissensdatenbank aufzubauen und die Kundenbetreuung zu entlasten. Denn innogy bietet beratungsintensive Produkte wie zum Beispiel Energiespeicher, intelligente Heizkörperthermostate und Ladeboxen für Elektrofahrzeuge an, die technisches Know-how erfordern. Dafür hat das Unternehmen mit der innogy Community ein Expertenforum geschaffen, bei dem Produkttests eine zentrale Rolle in der Kundengewinnung und Kundenbindung spielen.