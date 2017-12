%%%Schipper Company und Geschäftsführerin Sylvia Endres gehen getrennte Wege%%%



Sylvia Endres war seit dem Schipper-Start Geschäftsführerin (Foto: Schipper)

Die Zusammenarbeit zwischen Schipper Company am Standort Frankfurt und der Geschäftsführerin Sylvia Endres endet im Dezember 2017. Endres startete im Gründungsjahr 2013 der Agentur mit Hamburger Stammsitz und übernahm die Leitung des Dialogetats von dm drogerie-markt. Der Teiletat wurde "auf Kundenwunsch bereits vollständig im Hamburger Büro" unter der Leitung vom Management Supervisor Kathrin Prehn integriert, informiert eine Pressemitteilung der Agentur. Die verbleibenden Frankfurter Kunden Entega Energie und der Logistikdienstleister DPD Deutschland befänden sich ebenfalls bereits vollständig in der Betreuung von Management Supervisor Stefan Erdmann am Standort Hamburg.

Agenturchef Michael Schipper sagt: "Frau Endres war stets eine geschätzte Ansprechpartnerin auf den von ihr betreuten Kunden. Ich danke ihr sehr für ihren Einsatz und ihre Hilfe beim erfolgreichen Aufbau unseres Frankfurter Büros und die stets guten Entwicklungen." In Frankfurt wird weiterhin die 2016 gestartete Produktions- und Service-Agentur Schipper Productions unter der Leitung von Geschäftsführer Michael Stickel mit insgesamt 15 festen Mitarbeitern tätig sein.

Anfang 2013 gegründet, beschäftigt Schipper Company insgesamt rund 115 Mitarbeiter. Hauptkunde ist dm, daneben werden der Möbeldiscounter Roller, Hymer, Hannoversche Lebensversicherung, Kodak, Veganz, Globus Warenhäuser und der HSV betreut. Neben Schipper und Stickel gehören Frank Bannöhr (CCO) und Marc Schüling (CSO) zur Geschäftsführung.