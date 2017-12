Mercedes verlängert Sponsoring beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby

Deutschlands Nobel-Auto-Marke Mercedes-Benz wird auch in den kommenden drei Jahren als Sponsor beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg Kleinflottbek präsent sein. Die Sportmarketing-Agentur EN GARDE Marketing mit Sitz in Uthlede (Liegt nördlich von Bremen) hat den entsprechenden Vertrag mit der Daimler AG abgeschlossen. Das nächste "Mercedes-Benz-Championat" geht am 10. Mai 2018 über die Bühne. Für die Sponsoren-Verhandlungen sind bei EN GARDE Geschäftsführer Volke Wulff und Prokuristin Ulrike Steeb verantwortlich.

13.12.2017

